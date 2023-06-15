Ukrayna polisi enkaz altında kalan kadını kurtardı Ukrayna polisi, Rusya’nın füze saldırısı düzenlediği Kramatorsk kentindeki yerleşim yerinde enkaz altında kalan bir kadını kurtardı. O anlar polisin telefon kamerasına yansıdı.

DHA

Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor, olan sivillere oluyor…

Rusya tarafından sabaha karşı Kramatorsk kentine füze atıldı.

Yerleşim yerine düştü

Yerleşim yerine düşen füze, ortalığı tozu dumana kattı.

Hemen arama kurtarma çalışmalarına başlanırken, Ukrayna polisi iki kişiyi enkaz altından kurtardı.

Kadının kurtarıldığı anlar

Biri kadın iki kişinin yaralı olarak enkazdan çıkarıldığını bildiren polis, yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını aktardı.

Enkaz altında kalan kadının çıkarılma anı ise polisin telefon kamerasına yansıdı.