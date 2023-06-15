DHA
Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor, olan sivillere oluyor…
Rusya tarafından sabaha karşı Kramatorsk kentine füze atıldı.
Yerleşim yerine düştü
Yerleşim yerine düşen füze, ortalığı tozu dumana kattı.
Hemen arama kurtarma çalışmalarına başlanırken, Ukrayna polisi iki kişiyi enkaz altından kurtardı.
Kadının kurtarıldığı anlar
Biri kadın iki kişinin yaralı olarak enkazdan çıkarıldığını bildiren polis, yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını aktardı.
Enkaz altında kalan kadının çıkarılma anı ise polisin telefon kamerasına yansıdı.