DHA

Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor, olan sivillere oluyor…

Rusya tarafından sabaha karşı Kramatorsk kentine atıldı.

Yerleşim yerine düştü

Yerleşim yerine düşen füze, ortalığı tozu dumana kattı.

Hemen arama kurtarma çalışmalarına başlanırken, Ukrayna polisi iki kişiyi enkaz altından kurtardı.

Kadının kurtarıldığı anlar

Biri iki kişinin yaralı olarak enkazdan çıkarıldığını bildiren polis, yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını aktardı.

Enkaz altında kalan kadının çıkarılma anı ise polisin telefon kamerasına yansıdı.