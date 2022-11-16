Petrol
93.71
-0.16%
Euro
19.3552
0.43%
Dolar
18.6124
0.06%
Altın
1.064
0.07%
Borsa
4710
0.00%
Bitcoin
319.817
-0.83%
BTXN Coin
7.31
-1.34%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Ukrayna polisi savaşa hazırlanıyor

    Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaşta Ukrayna polisi, Mykolaiv kentinde ilk yardım ve hayatta kalma dersleri gerçekleştirdi.
    • 16.11.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 11:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna polisi savaşa hazırlanıyor

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'ya "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle savaş resmen başladı.

    9 aydır devam eden sancılı süreçte, sayısız asker ve sivil hayatını kaybederken tahmini 8 milyon insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

    Ülkede kalan insanların bir kısmı ise gönüllü olarak savunma ekiplerine katıldı.

    Özel dersler verildi

    Rusya savaşta binlerce insansız hava aracı (İHA), roket, silah, bomba ile Ukrayna'ya saldırdı, buna karşın ülkede savunma mekanizmaları oluşturuldu ve  Ukrayna polisi, Mykolaiv kentinde savunma ve ilk yardım eğitimi faaliyeti gerçekleştirdi.

    AA'nın haberine göre, Ukrayna polisi, temel askeri eğitimleri ile ilk yardım eğitimi çalışmalarında, eğitimde yüzlerce polis ve polis adaylarına silah kullanımı ve atış, yakın çarpışma, ilk yardım ve hayatta kalma dersleri verdi.

    Ukrayna

    Ukrayna

    Ukrayna

    Ukrayna

    Ukrayna

    Ukrayna

    Ukrayna

    Ukrayna

    Ukrayna


    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!
    Advertorial

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!

    B3 takviyesinin yol açtığı riskler araştırıldı
    Sağlık

    B3 takviyesinin yol açtığı riskler araştırıldı

    Apple, kendi metaverse evrenini oluşturuyor
    Otomobil

    Apple, kendi metaverse evrenini oluşturuyor

    Görüş Bildir