Ukrayna polisi savaşa hazırlanıyor

Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaşta Ukrayna polisi, Mykolaiv kentinde ilk yardım ve hayatta kalma dersleri gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'ya "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle savaş resmen başladı.

9 aydır devam eden sancılı süreçte, sayısız asker ve sivil hayatını kaybederken tahmini 8 milyon insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

Ülkede kalan insanların bir kısmı ise gönüllü olarak savunma ekiplerine katıldı.

Özel dersler verildi

Rusya savaşta binlerce insansız hava aracı (İHA), roket, silah, bomba ile Ukrayna'ya saldırdı, buna karşın ülkede savunma mekanizmaları oluşturuldu ve Ukrayna polisi, Mykolaiv kentinde savunma ve ilk yardım eğitimi faaliyeti gerçekleştirdi.

AA'nın haberine göre, Ukrayna polisi, temel askeri eğitimleri ile ilk yardım eğitimi çalışmalarında, eğitimde yüzlerce polis ve polis adaylarına silah kullanımı ve atış, yakın çarpışma, ilk yardım ve hayatta kalma dersleri verdi.







