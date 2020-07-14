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    Ukrayna polisinden maskesiz adama şiddet

    Maske takmanın zorunlu oluğu ülkede maskesiz dolaşan yaşlı bir adamın, şiddet uygulanarak gözaltına alınmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 14.07.2020 - 08:41
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    Ukrayna polisinden maskesiz adama şiddet

    Ukrayna’nın Çernovtsi şehrinde bulunan Kamarova Caddesi’nde, maske takmayan bir yaşlı adam, polis tarafından darbedilerek gözaltına alınmaya çalıştı.

    KELEPÇELENDİĞİ SIRADA FENALAŞTI

    Polis, yaşlı adamı yere yatırarak kelepçe taktı. Yaşlı adam polisin müdahalesi sonrası fenalaşırken, çevredekiler polislere tepki gösterdi.

    Adamın fenalaştığını gören polis, kelepçeleri çıkararak olay yerine ambulans çağırdı.

    Yaşanan o anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

    Ukrayna polisinden maskesiz adama şiddet

    Ukrayna polisinden maskesiz adama şiddet #1

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