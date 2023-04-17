Ukrayna, Polonya üzerinden tahıl geçişinin yeniden açılmasını istiyor Tarım Bakanı Solsky, "Bize göre ilk adım transit geçişin açılması olmalıdır" dedi. Solsky, bazı ülkelerle görüşeceklerini söyledi.

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Kiev yönetimi, pazartesi günü başkent Varşova'da yapılacak görüşmelerde "ilk adım" olarak Polonya üzerinden gıda ve tahıl geçişinin yeniden açılmasını sağlamayı amaçlayacak.

Geçen yıl şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılara başlaması ve Ukrayna'dan büyük miktarlarda tahıl sevkiyatının gerçekleştirilmesinin ardından bazı Karadeniz limanları bloke edildi.

Polonya pazarına girişi engellendi

Bu durum, çiftçiler için fiyatları ve satışları vurdu. Polonya'nın cumartesi akşamından beri yürürlükte olan tahıl yasağı, ülke üzerinden transit geçiş için de geçerli.

Yetkililer, bunun tahıl taşımacılığının Polonya pazarına girmesini engellemeyi amaçladığını söyledi.

"İlk adım olarak transit geçiş açılmalı"

Ukrayna Tarım Bakanı Mykola Solsky, şöyle dedi:

Bize göre ilk adım transit geçişin açılması olmalıdır, çünkü bu oldukça önemli ve koşulsuz yapılması gereken şeydir. Ondan sonra başka şeyleri konuşacağız.

Kiev'den tahıl mesajı

Solsky, "Rakamlar açısından, Polonya sınırını (Ukrayna'dan) geçenler, Ukrayna'nın ihraç ettiği gıda ürünlerinin yaklaşık yüzde 10'u kadardır." diye konuştu.

Ukraynalı Bakan, Macaristan'a yapılan teslimatların, Ukrayna'nın tarım ihracatının yaklaşık yüzde 6'sını oluşturduğunu belirterek, Macaristan ve Slovakya üzerinden Ukrayna gıda taşımacılığının etkilenmediğini de sözlerine ekledi.

Romanya ve Slovakya ile görüşecekler

Yetkili, bu hafta çarşamba günü Romanya'da ve perşembe günü Slovakya'da ek görüşmeler yapılacağını da anlattı.