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- Ukrayna-Romanya sınırında 20 kilometrelik araç kuyruğu
Ukrayna-Romanya sınırında 20 kilometrelik araç kuyruğu
Ukrayna'dan tahliye edilen, içlerinde Türklerin de bulunduğu araçlar, Romanya sınırında 20 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu.
- İHA
- 26.02.2022 - 14:05
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonucu aralarında Türklerin de bulunduğu yüzlerce kişi ülkeden ayrılmaya çalışıyor.
Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları ve Ukrayna'da yaşayan vatandaşlar, dün akşam karayoluyla ülkeden ayrılmaya başladı.
20 KİLOMETRE KUYRUK
Türk vatandaşlarını taşıyan otobüsler, sabah saatlerinde Romanya sınırında bulunan Orlivka bölgesine ulaştı.
6 SAATTİR BEKLİYORLAR
Ülkeyi terk etmek isteyenler Orlivka Sınır Kapısı'nda 20 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşturdu. Türk vatandaşları, yaklaşık 6 saattir kuyrukta beklediklerini söyledi.