Ukrayna, Rus askeri kamyonuna pusu kurdu İlerleyen Rus kamyonu, ormanlık alandan Ukrayna'ya bağlı güçlerce ateş açılarak durduruldu.

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ensonhaber.com

Ukrayna, saldırılarını sürdüren Rusya karşısında direnmeye devam ediyor.

510 gündür devam eden savaşta şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, hareket halindeki Rus kamyonu pusuya düşürüldü.

Kamyona pusu kurdular

Rus ordusuna bağlı askeri kamyonu, Ukrayna'ya bağlı güçler ormanlık alanda bekledi.

Yolun hemen yanında saklanan Ukraynalı unsurlar, kamyonun yaklaşmasıyla birlikte ateş açmaya başladı.

Ağaca çarparak durdu

Etkisiz hale getirilen sürücü nedeniyle kamyon yoldan çıktı ve ağaca çarparak durdu.

Bir süre daha ateş açmaya devam eden Ukraynalılar, kamyonda yaptıkları incelemede sürücünün öldüğünü tespit etti.