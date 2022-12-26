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    Ukrayna, Rus askeri üssüne saldırdı

    Havaalanına saldırı sonucu 3 Rus asker hayatını kaybetti. Saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 26.12.2022 - 13:18
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 13:31
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    Ukrayna, Rus askeri üssüne saldırdı

    Rusya’nın Saratov şehrindeki askeri üs, saldırının hedefi oldu.

    Engels Askeri Havaalanı’na Ukrayna tarafından insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunuldu.

    Ukrayna İHA'sından saldırı girişimi

    Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Saratov bölgesindeki Engels Askeri Havaalanı'na doğru ilerleyen Ukrayna'ya ait İHA, gece saat 01.35 civarında Rus savunma sistemlerince alçak irtifadayken vuruldu." denildi.

    3 Rus askeri öldü

    İHA'ya ait parçaların düşmesi sonucu havaalanında bulunan 3 Rus askerinin yaşamını yitirdiği, ekipmanların ise hasar görmediği belirtildi. Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

    Sosyal medyada gece saatlerinde Engels Askeri Havalimanı'na ait olduğu belirtilen bölgede patlamalar meydana geldiğine dair uzaktan çekilmiş görüntüler paylaşıldı.

    Ukrayna, Rus askeri üssüne saldırdı VİDEO

    5 Aralık'ta düzenlenen saldırı

    Rusya Savunma Bakanlığı, 5 Aralık'ta Ukrayna'nın İHA'lar ile Rusya'ya ait Dyagilevo ve Engels askeri havaalanlarına düzenlediği saldırılarda 3 askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerin yaralandığını bildirmişti.

    Ukrayna, Rus askeri üssüne saldırdı #1


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