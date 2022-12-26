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Ukrayna, Rus askeri üssüne saldırdı
- 26.12.2022 - 13:18
- Güncelleme : 26.12.2022 - 13:31
Rusya’nın Saratov şehrindeki askeri üs, saldırının hedefi oldu.
Engels Askeri Havaalanı’na Ukrayna tarafından insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunuldu.
Ukrayna İHA'sından saldırı girişimi
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Saratov bölgesindeki Engels Askeri Havaalanı'na doğru ilerleyen Ukrayna'ya ait İHA, gece saat 01.35 civarında Rus savunma sistemlerince alçak irtifadayken vuruldu." denildi.
3 Rus askeri öldü
İHA'ya ait parçaların düşmesi sonucu havaalanında bulunan 3 Rus askerinin yaşamını yitirdiği, ekipmanların ise hasar görmediği belirtildi. Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Sosyal medyada gece saatlerinde Engels Askeri Havalimanı'na ait olduğu belirtilen bölgede patlamalar meydana geldiğine dair uzaktan çekilmiş görüntüler paylaşıldı.
Ukrayna, Rus askeri üssüne saldırdı VİDEO
5 Aralık'ta düzenlenen saldırı
Rusya Savunma Bakanlığı, 5 Aralık'ta Ukrayna'nın İHA'lar ile Rusya'ya ait Dyagilevo ve Engels askeri havaalanlarına düzenlediği saldırılarda 3 askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerin yaralandığını bildirmişti.