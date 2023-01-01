Petrol
86
3.04%
Euro
20.0236
0.18%
Dolar
18.7015
-0.02%
Altın
1.096
0.45%
Borsa
5509
0.00%
Bitcoin
315.531
0.02%
BTXN Coin
6.22
4.53%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Sis 7 C

    Ukrayna: Rus güçleri son 24 saatte, 31 füze ve 12 hava saldırısı düzenledi

    Genel Kurmay Başkanlığı, son 1 günde Kiev, Çernigiv, Sumi, Hmelnitski, Donetsk, Zaporijya, Mıkolayiv ve Herson bölgelerine 31 füze ve 12 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
    • 01.01.2023 - 13:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna: Rus güçleri son 24 saatte, 31 füze ve 12 hava saldırısı düzenledi

    Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022’de başlayan savaş sürüyor…

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus güçlerinin dün ve bu sabaha karşı ülkenin çeşitli bölgelerine füze ve hava saldırıları gerçekleştirdiğini bildiren yazılı bir açıklama yaptı.

    AA’nın haberine göre; Rus saldırılarının özelikle Kiev, Çernigiv, Sumi, Hmelnitski, Donetsk, Zaporijya, Mıkolayiv ve Herson bölgelerine yönelik yapıldığı kaydedildi.

    Açıklamada, "Son 24 saat içinde düşman, 31 füze ve 12 hava saldırısı düzenledi." ifadesi kullanıldı.

    “Düşman, 13 İran üretimi Şahid-136 İHA ile saldırı yaptı”

    Ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'ya insansız hava araçlarını (İHA) da fırlattığı belirtildi.

    Açıklamada, "Ayrıca, düşman, 13 İran üretimi Şahid-136 İHA ile saldırı yaptı. Hepsi Ukrayna Savunma Kuvvetleri tarafından imha edildi. Düşmanın hava ve füze saldırıları tehdidi Ukrayna genelinde devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada, Rus kuvvetlerinin son 24 saat içerisinde topçu ve diğer ağır silah sistemlerinden de Ukrayna'ya saldırılar düzenlediği aktarıldı.


    Hyundai, Norveç'te sadece elektrikli otomobil satacak
    Otomobil

    Hyundai, Norveç'te sadece elektrikli otomobil satacak

    ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM! 31 Aralık 2022 gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
    Gündem

    ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM! 31 Aralık 2022 gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!

    Görüş Bildir