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- Ukrayna, Rus güçlerinin geri çekilmesini istedi
Ukrayna, Rus güçlerinin geri çekilmesini istedi
Zelensky'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kiev'in Kırım ve Donbas da dahil olmak üzere Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin geri çekilmesini talep ettiği belirtildi.
- Haber Merkezi
- 28.02.2022 - 16:19
- Güncelleme : 28.02.2022 - 16:21
Ukraynalı ve Rus heyetle Belarus sınırında düzenlenen müzakerelerin ayrıntıları belli olmaya başladı.
KİEV'İN MOSKOVA'DAN TALEPLERİ
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna heyeti, ülke topraklarındaki tüm Rus güçlerinin geri çekilmesini istedi.
Geri çekilme talebinin, Kırım ve Donbas bölgelerini de içerdiği kaydedildi.
Ayrıntılar gelecek...