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Ukrayna, Rus güçlerinin geri çekilmesini istedi

Ukrayna, Rus güçlerinin geri çekilmesini istedi

Zelensky'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kiev'in Kırım ve Donbas da dahil olmak üzere Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin geri çekilmesini talep ettiği belirtildi.