Ukrayna: Rus kruvazör gemisini vurduk

Ukrayna, Rusya Donanması’na ait Moskova isimli kruvazör gemisini vurduğunu açıkladı.

24 Şubat’ta başlayan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta sular durulmuyor. Ukrayna, Rus donanmasına ait kruvazör gemisini vurduğunu açıkladı.

510 mürettebatlı gemi vuruldu

Konuya ilişkin Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich’ten yapılan açıklamada, "Yılan Adası’nı kuşatan Moskova isimli 510 mürettebatlı gemi vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

İHA'nın haberine göre; ayrıca Odessa Valisi Maksim Marchenko da konuya ilişkin açıklama yaparak, "Moskova isimli gemi Yılan Adası’ndaki askerlerimizin defettiği yere gitti. Neptün isimli roketler Rus gemisine ağır hasarlar verdi. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.