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    Ukrayna: Rus kruvazör gemisini vurduk

    Ukrayna, Rusya Donanması’na ait Moskova isimli kruvazör gemisini vurduğunu açıkladı.
    • 14.04.2022 - 05:39
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    Ukrayna: Rus kruvazör gemisini vurduk

    24 Şubat’ta başlayan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta sular durulmuyor. Ukrayna, Rus donanmasına ait kruvazör gemisini vurduğunu açıkladı.

    510 mürettebatlı gemi vuruldu

    Konuya ilişkin Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich’ten yapılan açıklamada, "Yılan Adası’nı kuşatan Moskova isimli 510 mürettebatlı gemi vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

    Ukrayna: Rus kruvazör gemisini vurduk #1

    İHA'nın haberine göre; ayrıca Odessa Valisi Maksim Marchenko da konuya ilişkin açıklama yaparak, "Moskova isimli gemi Yılan Adası’ndaki askerlerimizin defettiği yere gitti. Neptün isimli roketler Rus gemisine ağır hasarlar verdi. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

    Ukrayna: Rus kruvazör gemisini vurduk #2


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