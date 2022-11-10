Saldırı sırasında vurulan araçtaki mühimmat patladı. Yüzlerce kilo ağırlığındaki mühimmatın hedef alınması, alev topu oluşturdu.

Rusya ile Ukrayna arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Herson'dan çekilme kararı alan Rus ordusuna bağlı birlikler, Donetsk bölgesinde görüntülendi.

Mayın temizleme aracı vuruldu

Arazide ilerleyen UR-77 tipi mayın temizleme aracı, Ukrayna güçleriyle karşı karşıya geldi.

Ukrayna hattına saldırı düzenleyen konvoyda yer alan araç, ateş altına alındı.

Topçu birlikleriyle yapılan saldırıda UR-77 vuruldu. 750 kilograma yakın mühimmatın hedef alındığı saldırı, büyük bir patlamaya neden oldu.

Ukrayna, Rus mayın temizleme aracını imha etti ViDEO

Patlayan mühimmat alev topu çıkardı

Oluşan alev topu ve etrafı kaplayan duman havadan görüntülendi. Konvoyda yer alan diğer araçların da hasar almış olabileceği belirtiliyor.

Görüntüler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından sosyal medyada paylaşıldı.