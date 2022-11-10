Petrol
92.33
-0.35%
Euro
18.4796
-0.79%
Dolar
18.5828
-0.03%
Altın
1.021
0.33%
Borsa
4427
0.00%
Bitcoin
316.545
-7.72%
BTXN Coin
9.02
2.96%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Ukrayna, Rus mayın temizleme aracını imha etti

    Saldırı sırasında vurulan araçtaki mühimmat patladı. Yüzlerce kilo ağırlığındaki mühimmatın hedef alınması, alev topu oluşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 14:23
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 14:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna, Rus mayın temizleme aracını imha etti

    Rusya ile Ukrayna arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

    Herson'dan çekilme kararı alan Rus ordusuna bağlı birlikler, Donetsk bölgesinde görüntülendi.

    Mayın temizleme aracı vuruldu

    Arazide ilerleyen UR-77 tipi mayın temizleme aracı, Ukrayna güçleriyle karşı karşıya geldi.

    Ukrayna hattına saldırı düzenleyen konvoyda yer alan araç, ateş altına alındı.

    Topçu birlikleriyle yapılan saldırıda UR-77 vuruldu. 750 kilograma yakın mühimmatın hedef alındığı saldırı, büyük bir patlamaya neden oldu.

    Ukrayna, Rus mayın temizleme aracını imha etti ViDEO

    Patlayan mühimmat alev topu çıkardı

    Oluşan alev topu ve etrafı kaplayan duman havadan görüntülendi. Konvoyda yer alan diğer araçların da hasar almış olabileceği belirtiliyor.

    Görüntüler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

    Ukrayna, Rus mayın temizleme aracını imha etti #1

    Ukrayna, Rus mayın temizleme aracını imha etti #2

    Ukrayna, Rus mayın temizleme aracını imha etti #3


    Icardı ve Wanda Nara Galatasaray - Ofspor maçını beraber izledi! 'Ooo yenge dönmüşsün'
    Medya

    Icardı ve Wanda Nara Galatasaray - Ofspor maçını beraber izledi! 'Ooo yenge dönmüşsün'

    İrem Derici cesur ayna pozlarıyla beğeni topladı! 'Yapma kalbimiz var bizimde '
    Medya

    İrem Derici cesur ayna pozlarıyla beğeni topladı! 'Yapma kalbimiz var bizimde '

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir