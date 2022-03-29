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    Ukrayna: Rus ordusu, 17 bin 200 asker kaybetti

    Savaşın başladığı günden 29 Mart'a kadar geçen sürede Rusya'ya bağlı birliklerin verdiği zayiat belli oldu.
    • AA
    • 29.03.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 11:02
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    Ukrayna: Rus ordusu, 17 bin 200 asker kaybetti

    Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor.

    İki ülke arasındaki barış görüşmeleri de çatışmaların gölgesinde yürütülüyor.

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerinin 24 Şubat - 29 Mart tarihlerinde yaşadığı kayıplarıyla ilgili son durumu paylaştı.

    ÖLDÜRÜLEN ASKER SAYISI

    Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17 bin 200 askerin öldürüldüğü belirtildi.

    Ruslara ait 127 uçak, 129 helikopter, 597 tank, 1710 zırhlı araç, 303 top, 96 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sisteminin imha edildiği kaydedildi.

    KAYBEDİLEN ARAÇLAR

    Kiev'in aktardığı tabloya göre, Rus güçleri 1178 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 73 yakıt aracı ve 71 insansız hava aracını da kaybetti.​​​​

    Ukrayna: Rus ordusu, 17 bin 200 asker kaybetti #1


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