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    Ukrayna: Rus ordusu Herson bölgesinde referandum yapacak

    Rusya ordusunun, beşinci haftası geride kalan savaşta, Karadeniz kıyısında yer alan ve Kırım'a sınırı olan Herson bölgesinde referandum hazırlıklarına başladığı açıklandı.
    • AA
    • 31.03.2022 - 05:05
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    Ukrayna: Rus ordusu Herson bölgesinde referandum yapacak

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının 35'inci gününde son durum değerlendirildi.

    "ASKERİ VE SİVİL YÖNETİM OLUŞTURULUYOR"

    Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın güneyinde geçici olarak işgal edilen topraklarını kontrol etmek için askeri ve sivil bir yönetim oluşturmaya çalıştığı belirtildi.

    "REFERANDUM HAZIRLIĞI VAR"

    Ayrıca ordunun, Herson bölgesinde, Herson Halk Cumhuriyeti adı altında sözde devlet oluşturulması konusunda referandum hazırlıklarına başladığı ifade edildi.

    Ukrayna: Rus ordusu Herson bölgesinde referandum yapacak #1

    Ukrayna: Rus ordusu Herson bölgesinde referandum yapacak #2

    Ukrayna: Rus ordusu Herson bölgesinde referandum yapacak #3


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