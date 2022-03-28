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    Ukrayna: Rus ordusu İrpin'den çıkartıldı

    Rus ordusunun Ukrayna'nın İrpin şehrinden tamamen çıkartıldığı açıklandı.
    • AA
    • 28.03.2022 - 22:49
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 22:51
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    Ukrayna: Rus ordusu İrpin'den çıkartıldı

    İrpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin, yayınladığı video mesajında, daha önce Rus ordusunun girdiği Kiev yakınlarındaki İrpin şehrinden Rus birliklerinin tamamen çıkartıldığını söyledi.

    "İRPİN KURTARILDI"

    Markuşin, "Bugün iyi bir haberimiz var, İrpin şehri kurtarıldı. Şimdi 'temizlik operasyonu' yapılıyor." dedi.

    Ukrayna: Rus ordusu İrpin den çıkartıldı #1

    SİVİLLERİN DÖNMESİ ERTELENDİ

    Tehlikeli olduğu için halkın şehre dönmesine hala izin verilmediğini dile getiren Markuşin, Rus ordusunun ileride kente saldırı yapabileceğini ve bundan dolayı kentin savunmasını pekiştireceklerini sözlerine ekledi.

    Markuşin, Rus ordusunun kentten çıkartılmasından dolayı Ukrayna silahlı kuvvetlerine teşekkür etti.

    Ukrayna: Rus ordusu İrpin den çıkartıldı #2

    Ukrayna: Rus ordusu İrpin den çıkartıldı #3


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