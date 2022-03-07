Ukrayna: Rus ordusu Luhansk yönünde 40 asker ve 11 askeri aracını kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Luhansk yönündeki çatışmalarda yaklaşık 40 askeri ile 11 askeri aracını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Luhanks yönünde kendi pozisyonlarını korumaya devam ettiği ve düşmana zarar verdiği kaydedildi.

RUS ORDUSU 40 ASKER VE 11 ASKERİ ARACINI KAYBETTİ

Silahlı kuvvetlerin yaptığı birkaç başarılı karşı saldırı sonucunda Rus ordusunun yaklaşık 40 asker ile 11 askeri aracını kaybettiği belirtildi.

Rus ordusunun esas çabalarını Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirlerini kuşatmaya, Luhansk ve Donetsk bölgelerindeki idari sınırlara ulaşmaya ve geçici olarak işgal edilen Kırım’dan Mariupol-Novoazovsk yönünde karadan bir koridoru oluşturmaya odaklayarak Ukrayna'ya karşı saldırı operasyonunu sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, Rus ordusunun başkent Kiev’e saldırmak için güç biriktirmeye geçtiği de dile getirildi.

Ukrayna makamları dün, Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat ila 6 Mart tarihleri arasındaki savaşta 11 binden fazla Rus askerin hayatını kaybettiğini, 44 uçak, 48 helikopter, 285 tank, 985 zırhlı araç, 109 topçu sistemi, 447 araç, 60 yakıt tankı ve 4 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.