Petrol
102.35
1.76%
Euro
16.05
-0.02%
Dolar
14.74
0.04%
Altın
923.44
0.93%
Borsa
2393
2.06%
Bitcoin
636.450
0.90%
BTXN Coin
30.77
-7.29%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Açık 13 C

    Ukrayna: Rus ordusu ülkenin doğusunda yoğunlaşıyor

    Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinden çekilen Rus ordusunun ülkenin doğusunda taarruz operasyonlarına hazırlanmak için yoğunlaşmaya devam ettiği bildirildi.
    • AA
    • 10.04.2022 - 04:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna: Rus ordusu ülkenin doğusunda yoğunlaşıyor

    Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın 45'inci gününde, Rus ordusunun Ukrayna genelindeki sivil hedeflere roket saldırıları düzenlemeye devam ettiği belirtildi.

    Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya başlattığı geniş çaplı saldırılarını sürdürdüğü hatırlatılırken "düşman ordusunun Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin toprakları üzerinde tam kontrolü sağlamak için önlemler aldığı" ifade edildi.

    Rus ordusu Ukrayna'nın doğusunu kontrol altına almaya çalışıyor

    Donetsk yönünde saldırına devam eden Rus ordusunun Rubejnoye, Popasnaya ve Novobahmutovka yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştıkları bildirildi.

    Rus ordusu kuşatması altındaki Mariupol kentini ve Herson bölgesinin idari sınırındaki mevzileri ele geçirmeye çalışmaktan vazgeçmedikleri aktarıldı.

    Ukrayna: Rus ordusu ülkenin doğusunda yoğunlaşıyor #1

    Rus ordusundan taarruz hazırlıkları

    Aynı zamanda, Donetsk bölgesindeki Vugledar kenti ile Novoselovka-2 köyünün hava saldırıları altında tutan Rus ordusunun Novotoşkiva, Stepnoy ve Marinka yerleşim yerlerinde de taarruza geçmeye çalıştıkları kaydedildi.

    Sabotaj ve keşif grupların dahil olma riskinin arttığı bölgede Ukrayna ordusunun çatışma hattını tutmaya devam ettiği ve yavaş yavaş Rus birliklerini geri itmeye çalıştığı vurgulandı.


    İlginizi Çekebilir

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!
    Tesla

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!

    Ukrayna: Rus ordusu ülkenin doğusunda yoğunlaşıyor
    Dünya

    Ukrayna: Rus ordusu ülkenin doğusunda yoğunlaşıyor

    'Seçime dönemine kadar cumhurbaşkanı adayını konuşmayacağız'
    Politika

    'Seçime dönemine kadar cumhurbaşkanı adayını konuşmayacağız'

    Görüş Bildir