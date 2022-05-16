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    Ukrayna, Rus ordusunu engellemek için bir köprüyü daha patlattı

    Ukrayna ordusu, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla Luhansk Bölgesi'ndeki Severodonetsk ile Rubizhne arasındaki demiryolu köprüsünü havaya uçurdu.
    • 16.05.2022 - 03:37
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 03:56
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    Ukrayna, Rus ordusunu engellemek için bir köprüyü daha patlattı

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla bir köprüyü daha yıktı.

    Demiryolu köprüsü havaya uçuruldu

    İHA'nın haberine göre; Ukrayna, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla Luhansk Bölgesi’ndeki Severodonetsk ile Rubizhne arasındaki demiryolu köprüsünü havaya uçurdu.

    Ukrayna, Rus ordusunu engellemek için bir köprüyü daha patlattı - VİDEO


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