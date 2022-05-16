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Ukrayna, Rus ordusunu engellemek için bir köprüyü daha patlattı
Ukrayna ordusu, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla Luhansk Bölgesi'ndeki Severodonetsk ile Rubizhne arasındaki demiryolu köprüsünü havaya uçurdu.
- 16.05.2022 - 03:37
- Güncelleme : 16.05.2022 - 03:56
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla bir köprüyü daha yıktı.
Demiryolu köprüsü havaya uçuruldu
İHA'nın haberine göre; Ukrayna, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla Luhansk Bölgesi’ndeki Severodonetsk ile Rubizhne arasındaki demiryolu köprüsünü havaya uçurdu.
Ukrayna, Rus ordusunu engellemek için bir köprüyü daha patlattı - VİDEO