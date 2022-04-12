Ukrayna, Rus ordusunun kayıplarını açıkladı

Kiev'den yapılan açıklamaya göre, Rus güçleri 19 bin 600 askerini kaybetti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, ikinci ayında devam ediyor.

İki ülke, çatışmalarda verdirilen zayiatlara ilişkin karşılıklı açıklamalarda bulunuyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-12 Nisan dönemindeki kayıplarına ilişkin son durumu paylaştı.

Öldürülen asker sayısı

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 19 bin 600 asker öldürüldü.

Ruslara ait 157 uçak, 140 helikopter, 732 tank, 1946 zırhlı araç, 349 top, 111 roketatar sistemi ve 63 hava savunma sistemi imha edildi.

1406 araç, 124 insansız hava aracı

AA'nın haberine göre; Rus güçleri, 1406 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 124 insansız hava aracını da kaybetti.