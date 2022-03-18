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    Ukrayna, Rus ordusunun verdiği kayıpları açıkladı

    Ülkedeki Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'ya ait 14 bin 200 asker, 93 uçak, 112 helikopter ve 450 tankın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 18.03.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 11:46
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    Ukrayna, Rus ordusunun verdiği kayıpları açıkladı

    Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar, 22'nci gününde devam ediyor.

    Başkent Kiev'i kuşatan Rus güçleri, diğer taraftan ülkenin batısındaki Lviv kentini de hedef almaya başladı.

    Ukrayna ordusu ise Rusya'nın ilerleyişini durdurmak için karşı saldırılarını sürdürüyor.

    UKRAYNA'DAN SON DURUM PAYLAŞIMI

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-18 Mart'taki kayıplarıyla ilgili son durumu paylaştı.

    Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 14 bin 200 asker öldürüldü.

    93 UÇAK, 450 TANK, 43 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

    Ruslara ait 93 uçak, 112 helikopter, 450 tank, 1448 zırhlı araç, 205 top, 72 roketatar sistemi ve 43 hava savunma sistemi imha edildi.

    Öte yandan Rus güçlerinin 879 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 12 insansız hava aracını (İHA) da kaybettiği belirtildi.​​​

    Ukrayna, Rus ordusunun verdiği kayıpları açıkladı #1

    Ukrayna, Rus ordusunun verdiği kayıpları açıkladı #2


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