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    Ukrayna, Rus ordusunun yakıt ikmal konvoyunu imha etti

    Ukrayna ordusu, Rusya ordusuna yakıt ikmali yapan konvoydaki araçları imha etti.
    • İHA
    • 07.03.2022 - 20:22
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    Ukrayna, Rus ordusunun yakıt ikmal konvoyunu imha etti

    Ukrayna ordusu, Rus ordusuna ait konvoyları hedef almaya devam ediyor.

    RUS ORDUSUNUN YAKIT İKMAL KONVOYU İMHA EDİLDİ

    Rus ordusuna yakıt ikmali sağlayan konvoy, Çernihiv bölgesinde yer alan Pryluky’da Ukrayna ordusu tarafından imha edildi.

    ARAÇLARIN TAMAMI KULLANILAMAZ HALDE

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, konvoydaki araçların tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.

    Ukrayna, Rus ordusunun yakıt ikmal konvoyunu imha etti #1

    Ukrayna, Rus ordusunun yakıt ikmal konvoyunu imha etti #2


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