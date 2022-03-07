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Ukrayna, Rus ordusunun yakıt ikmal konvoyunu imha etti
Ukrayna ordusu, Rusya ordusuna yakıt ikmali yapan konvoydaki araçları imha etti.
- İHA
- 07.03.2022 - 20:22
Ukrayna ordusu, Rus ordusuna ait konvoyları hedef almaya devam ediyor.
RUS ORDUSUNUN YAKIT İKMAL KONVOYU İMHA EDİLDİ
Rus ordusuna yakıt ikmali sağlayan konvoy, Çernihiv bölgesinde yer alan Pryluky’da Ukrayna ordusu tarafından imha edildi.
ARAÇLARIN TAMAMI KULLANILAMAZ HALDE
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, konvoydaki araçların tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.