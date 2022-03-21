Ukrayna, Rus ordusunun yaşadığı kaybın bilançosunu açıkladı

Ülkenin Genelkurmay Başkanlığı, etkisiz hale getirilen Rus askerleri ve araçlarının sayısını paylaştı.

Rus güçlerinin Ukrayna'da karşı karşıya kaldığı hasarın boyutu belli oldu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'ya bağlı birliklerin 24 Şubat-21 Mart'taki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 15 bin asker öldürüldü.

97 UÇAK, 121 HELİKOPTER, 1535 ZIRHLI ARAÇ

Ruslara ait 97 uçak, 121 helikopter, 498 tank, 1535 zırhlı araç, 240 top, 80 roketatar sistemi ve 45 hava savunma sistemi imha edildi.

Öte yandan Rus güçleri 969 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 24 insansız hava aracını (İHA) da kaybetti.​​​​​​​​​​​​​​