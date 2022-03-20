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    Ukrayna: Rus savaş esiri sayısı 562

    Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, ülkesinde Rus ordusu mensubu 562 savaş esirinin bulunduğunu belirtti.
    • AA
    • 20.03.2022 - 02:29
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    Ukrayna: Rus savaş esiri sayısı 562

    Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, yerel bir televizyonda ülkesinde tutulan Rus savaş esirlerinin sayısına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'da Rus ordusu mensubu 562 savaş esirinin tutulduğunu söyledi.

    "RUS ESİRLERİ İNSAN HAKLARINA UYGUN OLARAK MUAMELE GÖRÜYOR"

    Bunun yanı sıra Rus askerlerinin cesetlerinin de bulunduğunu kaydederek, Rus esirlerin uluslararası insan haklarına uygun olarak muamele gördüğünü vurguladı.

    "ÇOĞU RUS ESİRİ, ÜLKESİNE DÖNMEK İSTEMİYOR"

    Ülkedeki Rus savaş esirleri ve cesetleri ile ilgili verilerin hazırlanarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne iletildiğini ifade eden Vereşuk, ayrıca çoğu Rus esirlerin esaretten sonra Rusya’ya dönmek istemediğini dile getirdi.

    Ukrayna: Rus savaş esiri sayısı 562 #1


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