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    Ukrayna, Rus tankını imha etti

    Ukrayna Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Rus ordusuna ait tankın imha edildiği anların görüntüsünü yayınladı.
    • İHA
    • 11.03.2022 - 18:14
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    Ukrayna, Rus tankını imha etti

    Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş 16. gününde devam ediyor.

    Ukrayna ve Rusya arasında yaşanılan sıcak çatışmalar iki tarafında askeri araç ve personel kaybına sebep oluyor.

    RUS TANKINI İMHA ETTİLER

    Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusuna ait bir tankın imha edildiği görüntüyü yayınladı.

    "TEK ATIŞ TEK İSABET"

    Sosyal medya hesaplarından imha görüntülerini yayınlayan Ukrayna Savunma Bakanlığı, "Tek atış tek isabet. Tüm tankçılar bu prensiple çalışıyor. Yaşasın Ukrayna, kazanacağız" açıklamasında bulundu.

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