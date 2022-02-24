Haberler

Dünya Haberleri

Ukrayna: Rus uçaklarını düşürdük

Ukrayna: Rus uçaklarını düşürdük

Ukrayna ordusu hava savunma sistemleri ile Luhanks bölgesinde 5 uçak ve 1 helikopterin vurulduğunu açıklarken, Rusya iddiaların gerçek dışı olduğu belirtti.