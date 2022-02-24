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- Ukrayna: Rus uçaklarını düşürdük
Ukrayna: Rus uçaklarını düşürdük
- REUTERS
- 24.02.2022 - 08:57
- Güncelleme : 24.02.2022 - 09:26
Rus ordusu, Vladimir Putin'in talimatı üzerine harekete geçerek Donbas bölgesine operasyon başlattı.
Harekatın ardından birçok bölge ateş altına alındı.
UKRAYNA: 5 UÇAK VE 1 HELİKOPTER DÜŞÜRDÜK
Gelişmelerin ardından Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’ya ait 5 uçağın ve bir helikopterin düşürüldüğünü duyurdu.
"DÜŞMAN KAYIPLARA UĞRUYOR"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan Ortak Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Silahlı Kuvvetler bölgesinde saldırganlara ait 5 uçak ve bir helikopter düşürüldü. Birleşik kuvvetler, Rusya Federasyonu'nun silahlı kuvvetlerine cevap veriyor. Askeri birimler pozisyonlarında. Düşman kayıplara uğruyor." denildi.
Öte yandan ordu, güneydeki Odesa şehrinde Rus paraşütçü birliklerinin olduğu yönündeki haberleri de yalanlandı.
RUSYA: İDDİALAR ASILSIZ
Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna ordusunun Rus uçağının düşürüldüğü yönündeki iddiasını yalanladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yabancı medyanın Ukrayna üzerinde bir Rus uçağı düşürüldüğüne yönelik iddiası gerçek dışı" ifadelerine yer verildi.
"SINIR MUHAFIZLARI RUS ORDUSUNA KARŞI DİRENMİYOR"
Açıklamada, "Ukrayna Sınır Muhafızları, Rus ordu birliklerine karşı direnmiyor" denildi.
Ukrayna ordusuna ait hava savunma sistemlerinin işlevsiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, hava üslerindeki askeri altyapının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.