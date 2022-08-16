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    Ukrayna, Rus Wagner paralı askerlerinini üssünü vurdu

    Ukrayna'nın, Rusya'ya bağlı Wagner paralı askerlerine ait bir üssünu vurduğu, saldırıda ise 100'den fazla paralı askerin öldürüldüğü akratıldı.
    • 16.08.2022 - 03:34
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    Ukrayna, Rus Wagner paralı askerlerinini üssünü vurdu

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat tarihinden beri devam ediyor.

    İki ülkenin savaşı, Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk'ta yoğunlaşırken Donbas'tan gelen son bilgilere göre, Rusya'ya bağlı Wagner paralı askerlerine ait üs Ukrayna tarafından vurulduğu aktarıldı.

    Saldırıyı, Luhansk Valisi Serhiy Hayday ve çok sayıda Rusya yanlısı savaş muhabiri duyurdu.

    100 Wagner paralı askeri öldürüdü

    Kremlin yanlısı paylaşımlarıyla tanınan Rus gazeteci Sergei Sreda, geçen hafta Wagner grubunun, Popasna'daki üssünü ziyaret etti.

    Ukrayna ordusu, Sreda'nın paylaştığı çok sayıda fotoğraf sayesinde üssün yerinin belirlendiğini, ABD yapımı HIMARS roketleriyle bölgenin hedef alındığını açıkladı.

    Saldırıda 100 Wagner paralı askerinin öldürüldüğü bildirildi.

    Rusya'dan benzer açıklama

    Öte yandan Moskova'dan da benzer bir saldırı açıklaması geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov bölgesinde Polonya ve Almanya'dan gelen Ukrayna yanlısı yabancı savaşçıların vurulduğunu duyurdu.

    İskender füzeleriyle gerçekleştirilen saldırıda en az 100 savaşçının öldürüldüğü, 50'den fazlasının da yaralandığı belirtildi.

    Ukrayna, Rus Wagner paralı askerlerinini üssünü vurdu #1

    Rusya'ya ait 10 muhimmat deposu vuruldu

    Herson ve Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusuna 400'den fazla kayıp verdildiği ifade edildi.

    Rusyanın Donetsk bölgesindeki bombardımanında ise birçok sivil yerleşim, roketler ve top mermilerine hedef oldu. Slovyansk'ta altyapı hasar görürken, sivil kayıplar olduğu bildirildi.

    Ukrayna savunma bakanlığı ise son bir haftada Rusya'ya ait 10 muhimmat deposunun vurulduğunu açıkladı.

    Ukrayna, Rus Wagner paralı askerlerinini üssünü vurdu #2


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