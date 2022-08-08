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    Ukrayna: Ruslar nükleer santrale mayın döşedi

    Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu Energoatom tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Zaporijya’daki nükleer santrale mayın döşediği öne sürüldü.
    • 08.08.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 16:26
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    Ukrayna: Ruslar nükleer santrale mayın döşedi

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat tariinden beri devam ediyor.

    Taraflar arasında bir uzlaşma gerçekleşmezken Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu Energoatom, açıklamalarda bulunudu.

    Energoatom tarafından Telegram üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusundan Tümgeneral Valery Visiliev’in, "Zaporijya’daki nükleer santralin önemli tüm tesislerine mayın döşedik." dediği ddia edildi.

    "Zaporijya nükleer santralini patlatmaya hazır"

    "Rusya, tüm dünyaya şantaj yapıyor." denilen açıklamada, "Ruslar planlarını gizlemiyorlar ve şimdiden tüm dünyaya açıkça şantaj yapıyorlar, Zaporijya nükleer santralini patlatmaya hazır olduklarını ilan ediyorlar." denildi.

    Ukrayna: Ruslar nükleer santrale mayın döşedi #1

    Ne olmuştu

    Zaporijya nükleer santrale yakın noktada düzenlenen saldırı sonucu santral hasar gördü.

    İHA'nın haberine göre; saldırının ardından Ukrayna, Rusya’yı suçlarken; Rusya ise Ukrayna’yı suçladı.

    Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, söz konusu saldırının hem Ukrayna hem de çevresindeki birçok ülkeyi tehlikeye attığını ve bu tarz saldırılardan kaçınılması gerektiğini vurgulamıştı.

    Ukrayna: Ruslar nükleer santrale mayın döşedi #2


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