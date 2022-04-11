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    Ukrayna: Rusya 121 bin çocuğu evlatlık vermek için kaçırdı

    Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya'nın 121 binden fazla Ukraynalı çocuğu evlatlık vermek için kaçırdığını iddia etti.
    • AA
    • 11.04.2022 - 23:34
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    Ukrayna: Rusya 121 bin çocuğu evlatlık vermek için kaçırdı

    Kyslytsya, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Rusya'yı Ukraynalı çocukları evlatlık vermek için kaçırmakla suçladı.

    "121 binden fazla çocuk Ukrayna dışına çıkarıldı"

    Rusya'nın Mariupol ve Donetsk gibi yerlerden çocukları kaçırdığını iddia eden Kyslytsya, "İşgalciler 121 binden fazla çocuğu Ukrayna dışına çıkardı." dedi.

    Ukrayna: Rusya 121 bin çocuğu evlatlık vermek için kaçırdı #1


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