Ukrayna: Rusya, 351 bin 350 askerini kaybetti Kiev'den yapılan açıklamada, öldürülen Rus askerlerinin sayısı paylaşıldı. Çok sayıda tank, insansız hava aracı ve füze sistemi gibi askeri araçların imha edildiği belirtildi.

ensonhaber.com

Rusya ve Ukrayna, Karadeniz'in kuzeyinde devam eden çatışmalarla ilgili zayiat verileri paylaşıyor.

Her iki ülke de karşılıklı açıklanan sayıların gerçeği yansıtmadığını söylüyor.

Ukrayna, Rus ordusunun bugüne kadar yüz binlerce askerini kaybettiğini ilan etti.

351 bin 350 Rus askeri öldürüldü

22 Aralık'ta açıklama yapan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın tam kapsamlı saldırılarının başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'da 351 bin 350 Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

Bu sayıya, Rus kuvvetlerinin geçtiğimiz gün uğradığı bin 80 asker kaybının da dahil olduğu ifade edildi.

İmha edilen araç sayısı

Moskova'nın kaybettiği askeri araçların sayısı ise şu şekilde sıralandı:

5 bin 837 tank, 10 bin 843 zırhlı savaş aracı, 10 bin 944 araç ve yakıt tankı.



8 bin 250 topçu sistemi, 932 çok namlulu füze sistemi, 611 hava savunma sistemi.



324 uçak, 324 helikopter, 6 bin 365 insansız hava aracı, 22 gemi ve bot, 1 denizaltı.

Ukrayna: Almanya'da yaşayanlar askere gelsin

Öte yandan, cephe hattını güçlendirmek isteyen Ukrayna ordusu, Almanya'da yaşayan Ukraynalılara çağrıda bulundu.

Savunma Bakanı Rüstem Umerov, söz konusu Avrupa ülkesindeki sağlıklı Ukraynalılardan, gelecek yıl silahlı kuvvetlerde zorunlu görev almasını beklediklerini söyledi.

Umerov, "Gönüllü olarak gelmezlerse ne yapabileceğimizi değerlendiriyoruz." dedi.