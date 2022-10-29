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    Ukrayna: Rusya, 70 bin 250 askerini kaybetti

    Ordudan yapılan açıklamada, Rusya'nın kaybına dair detaylar paylaşıldı. Moskova'ya göre ise bu sayı 6 bin civarında.
    • 29.10.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 11:49
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    Ukrayna: Rusya, 70 bin 250 askerini kaybetti

    Kiev'den, Rus ordusunun kaybına ilişkin açıklama yapıldı.

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana oluşan tabloyu paylaştı.

    Etkisiz hale getirilen Rus askerlerinin sayısı

    Savaşın başladığı günden bu yana toplam 70 bin 250 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği, son bir günde de Rus ordusundan 550 askerin öldüğü iddia edildi.

    Rus ordusuna ait 273 uçak, 252 helikopter, 2 bin 659 tank, 5 bin 401 zırhlı araç, 1708 top, 380 roketatar ve 195 hava savunma sisteminin Ukrayna tarafından imha edildiği kaydedildi.

    Rusya'nın açıklaması: 5 bin 937 asker

    Rus ordusuna ait 4 bin 107 araç, 16 gemi ve hafif sürat teknesi ile 1406 insansız hava aracının da imha edildiği belirtilen açıklamada, Rus ordusunca fırlatılan 351 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince düşürüldüğü ifade edildi.

    AA'nın haberine göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 21 Eylül'de, Ukrayna'daki savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

    Ukrayna: Rusya, 70 bin 250 askerini kaybetti #1

    25. Hava İndirme Tugayı'nı kahraman ilan etti

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Donetsk bölgesindeki kentlerden Bahmut ve Avdiyivka'da Rus güçlerine yönelik çatışmalarda başarı elde eden Ukrayna askerlerine teşekkürlerini iletmişti.

    Zelensky, ayrıca Luhansk bölgesindeki cesaretlerinden dolayı 25. Hava İndirme Tugayı askerlerini kahraman ilan etmişti.

    Ukrayna: Rusya, 70 bin 250 askerini kaybetti #2

    Ukrayna: Rusya, 70 bin 250 askerini kaybetti #3


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