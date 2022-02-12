Ukrayna, Rusya - Belarus ortak tatbikatı nedeniyle alarmda

100 binin üzerinde Rus askerinin Ukrayna çevresinde konuşlandırılması, Kiev'i alarm durumuna geçirdi. Fransız basını, geniş çaplı saldırı olabileceğini yazdı.

Rusya ve Belarus'un "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı, 10 Şubat'ta Belarus topraklarında başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Müttefik Kararlılığı-2022 tatbikatına Belarus Silahlı Kuvvetleri'nin bazı askeri birlikleri ile Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Askeri Bölgesi'ne bağlı askeri birlikleri katılıyor.

RUSYA-BELARUS ORTAK TATBİKATI DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

İki adet S-400 ve Pantsir-S hava savunma füze sistemleri ile 12 Rus Su-35 savaş uçağının da yer aldığı tatbikat, Belarus topraklarındaki Obuz-Lesnovskiy, Osipoviçskiy, Brestskiy, Gojskiy, Domanovskiy poligonları ve Baranoviç, Luninets, Lida, Maçulişçi askeri hava üslerinde gerçekleşiyor.

Fransa basınından Le Monde gazetesi, Rus ordusunun Ukrayna çevresindeki manevralarına dikkat çekti.

"UKRAYNA ALARMA GEÇTİ"

"Ukrayna, Rusya-Belarus askeri tatbikatlarının başlamasının ardından alarma geçti" başlıklı haberde, 20 Şubat'a kadar sürecek olan ortak manevraların, Rus ordusunun Ukrayna topraklarını daha önce eşi benzeri görülmemiş bir boyutta kuşatmasına olanak tanıdığına dikkat çekildi.

GENİŞ ÖLÇEKLİ SALDIRI KORKUSU

Ekim 2021'den bu yana 120 binden fazla Rus askerinin Ukrayna sınırlarına yığılmasının, geniş ölçekli saldırı korkusunu artırdığı kaydedildi.

Moskova ve Minsk'in ilk kez ortak askeri manevralar yapmadığı, ancak son tatbikatın "özel" olduğu belirtildi. "Bu tür tatbikatlar, sonbaharda gerçekleşir ve en az altı ay önceden duyurulur." denildi. Son tatbikatla ilgili duyurunun henüz 18 Ocak'ta yapıldığı aktarıdı.

BIDEN'IN ÇAĞRISI: AMERİKALILAR UKRAYNA'YI TERK ETSİN

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna ile Rusya arasındaki sınırda yaşanan askeri hareketliliğin ardından Ukrayna'daki ABD vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi.

Biden, NBC kanalına verdiği demeçte, "ABD vatandaşları, Ukrayna'yı şimdi terk etmeli. Tahliyeler için asker gönderirsem Dünya Savaşı çıkar. Dünyanın en büyük ordularından biriyle uğraşıyoruz. İşler aniden rayından çıkabilir." ifadelerini kullandı.

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