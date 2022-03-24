Ukrayna: Rusya bir ayda Kiev'i kuşatamadı

Ukrayna: Rusya bir ayda Kiev'i kuşatamadı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın bir ayda Kiev şehrini kuşatamadığını açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya bir ay önce başlattığı savaş ve cephelerdeki son durumu değerlendirildi.

"RUS ORDUSU KİEV'İ KUŞATAMADI"

Rusya'nın, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına giremediğini, Kiev şehrini kuşatamadığını ve Ukrayna'nın sol yakası üzerinde kontrol kurma görevini yerine getirmediği belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın Kiev, Çernigiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol'u ele geçirmek amacıyla saldırıyı yeniden başlatma girişimlerinden vazgeçmediğine dikkat çekildi.

"RUS ORDUSU SINIRDA YENİDEN KONUŞLANIYOR"

Rusya Silahlı Kuvvetlerin cephedeki durumu iyileştirmek için, Ukrayna sınırlarına yeniden konuşlandırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Son 24 saatte, Kalinovka, Gorinka, Puşa-Voditsa, Novıye Petrovtsi, Romanovka ve Kiev şehrinin kuzeydoğusunun topçu atışlarıyla vurulduğu hatırlatıldı.

Mariupol'daki sivil altyapı tesislerinin de hava ve topçu atışları altında kalmaya devam ettiği aktarıldı.