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    Ukrayna: Rusya, Donetsk'i yoğun şekilde vuruyor

    Bombardıman sonucu 3 apartman ve 28 müstakil ev hasar gördü. Saldırılarda hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.
    • 15.08.2022 - 11:46
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    Ukrayna: Rusya, Donetsk'i yoğun şekilde vuruyor

    Ukrayna ile Rus güçleri arasındaki çatışmalar, ülkenin doğusunda şiddetlendi.

    Donetsk bölgesinde iki ülke kuvvetleri karşı karşıya geliyor.

    Kiev'den yapılan açıklamaya göre, Rusya, Donetsk bölgesini yoğun bombardımana maruz bıraktı.

    3 sivil öldü, 13 kişi yaralandı

    Bölgede son 24 saatte bölgede 3 sivilin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

    Ukraynskaya Pravda sitesinin ülkenin askeri bölge idarelerinden derlediği haberine göre, dün gece Mıkolayiv kentine düzenlenen saldırı sonucu kentte bir eğitim kurumu binası hasar gördü.

    10’dan fazla füze atışı yapıldı

    Sumi bölgesinde ise dün gün boyu süren bombalı saldırılar sabah saatlerinde yeniden başlarken, Harkiv bölgesine de gece Rusya’nın Belgorod sınırlarından 10’dan fazla füze atışı yapıldı.

    Dnepropetrovsk bölgesinde de Sinelnikovski ve Nikopol kentleri Rusya'nın grad füzeleriyle vuruldu, bir Rus füzesi Ukrayna ordusu tarafından etkisiz hale getirildi.

    Ukrayna, son 24 saatte Rusya'nın Donetsk bölgesini yoğun bir şekilde vurmaya devam ettiğini, özellikle Bahmut, Nikolayevka, Ugledar, Avdeevka gibi birçok yerleşim bölgesinin Smerç, grad ve S-300 ile vurulduğunu bildirdi.

    Ukrayna: Rusya, Donetsk i yoğun şekilde vuruyor #1

    Evler hasar aldı

    AA'nın aktardığına göre, saldırılar sonucunda 3 apartman ve 28 müstakil ev hasar gördü.

    Öte yandan Ukrayna sitelerinde yer alan haberlerde, 2019'da Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin en iyi pilotu seçilen Anton Listopad'ın Rusya ile savaşta hayatını kaybettiği belirtildi.


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