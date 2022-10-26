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    Ukrayna: Rusya, Herson'da en ağır çatışmalara hazırlanıyor

    Zelensky'nin danışmanı, Rus kuvvetlerinin Herson için ikmal yaptığını belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2022 - 13:55
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 13:57
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    Ukrayna: Rusya, Herson'da en ağır çatışmalara hazırlanıyor

    Kiev yönetimi, Rus ordusunun Herson'da saldırılarını yoğunlaştıracağına ilişkin uyarıda bulundu.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin danışmanı Oleksiy Arestovych, Rusya'nın, Herson'un stratejik güney bölgesinde “en ağır savaşlara" hazırlandığını söyledi.

    "Ruslar ikmal yapıyor"

    Bölgedeki Rus kuvvetlerinin, son haftalarda geri çekildiğine dair haberler geliyordu.

    Arestovych, "Herson ile her şey net. Ruslar ikmal yapıyor, oradaki pozisyonlarını güçlendiriyor." dedi.

    "En ağır savaşlar Herson'da olacak"

    Al Jazeera'nin haberine göre, Ukraynalı yetkili, askeri hareketliliğe ilişkin olarak, "Kimsenin geri çekilmeye hazır olmadığı anlamına geliyor. Aksine, en ağır savaşlar Herson'da olacak." ifadelerini kullandı.

    Herson, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ilk aşamalarında hedef alınan noktalardan biri oldu.

    Ukrayna: Rusya, Herson da en ağır çatışmalara hazırlanıyor #1

    Herson'da son durum

    Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rus kuvvetlerinin, Herson bölgesinde kontrol ettikleri iki köyü terk ettiklerini, Rus subaylarının da Berislava şehrinden tahliye edildiğini duyurmuştu.

    Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, Ukrayna ordusunun, ülkenin güneyinde yer alan Herson bölgesinde 21 Ekim'e kadar toplam 88 yerleşim yerinde yeniden kontrolün sağladığını açıklamıştı.

    Ukrayna: Rusya, Herson da en ağır çatışmalara hazırlanıyor #2

    Ukrayna: Rusya, Herson da en ağır çatışmalara hazırlanıyor #3


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