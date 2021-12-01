Ukrayna: Rusya ile direkt görüşmeden savaşı durduramayız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yaşanan gerilime değindi.

Zelenskiy, parlamentoda yaptığı yıllık hitabında, Donbas'taki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"GERÇEĞİ KONUŞMAKTAN KORKMAMALIYIZ"

Donbas'ta 8 senedir savaşın sürdüğünü belirten Zelenskiy, Ruslarla direkt görüşmekten korkmadığını söyledi.

Zelenskiy, ordusuz savaşı durduramayacaklarını vurgulayarak, "Eğer Donbas'ı geri döndürmek istiyorsak, birbirimizle gerçeği konuşmaktan korkmamalıyız." dedi.

"DİREKT GÖRÜŞMELER OLMADAN..."

Rusya'yla direkt görüşmeler olmadan savaşı durduramayacaklarını ifade eden Zelenskiy, tüm yabancı partnerlerin bunu anladığını ancak ülke içinde bazılarının bunu anlamadığını kaydetti.

Zelenskiy, hangi Avrupa ülkelerinin kendilerini gerçekten desteklediğini ve hangilerinin rol yaptığını bildiklerinin altını çizerek, kendilerini destekleyenlere teşekkürlerini iletti.