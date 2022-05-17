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    Ukrayna, Rusya ile müzakere sürecini askıya aldı

    Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile savaşın hemen başında başlattıkları müzakereleri askıya aldıklarını açıkladı.
    • 17.05.2022 - 20:05
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    Ukrayna, Rusya ile müzakere sürecini askıya aldı

    24 Şubat'ta başlayan Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor.

    Ukrayna topraklarında birçok noktada çatışmalar sürerken savaşın seyri birçok kez değişti. Rusya'nın Kiev etrafından çekilmesi ile birlikte ise savaşın on yıllar sürebileceği yorumları yapıldı.

    Savaşın başlamasından kısa bir süre sonra iki ülke arasında Belarus'ta başlayan ve Türkiye'nin de birine ev sahipliği yaptığı müzakereler başladı.

    Ukrayna tarafından bu müzakerelere ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

    Müzakere süreci askıya alındı

    Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, ülkesi ile Rusya arasındaki heyetler arası müzakere sürecinin askıya alındığını söyledi.

    Podolyak, yaptığı açıklamada, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'daki durumun çok değiştiğini belirtti.

    Rusya yönetiminin bunu halen anlamadığını kaydeden Podolyak, Rusya'nın değişiklikleri dikkate almaması nedeniyle Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesine ilişkin heyetler arası müzakere sürecinin askıya alındığını aktardı.

    Podolyak, şu ifadeleri kullandı:

    "Müzakere süreci Ukrayna'da olayların nasıl geçmekte olduğuna bağlı. İstanbul Bildirisi'nden sonra önemli bir değişiklik veya ilerleme olmadığı için süreç askıya alındı.

    Rusya hala basmakalıp düşüncesini koruyor. Rusya, savaşın 82. gününe gelindiğinde bile genel olarak Ukrayna'daki durumun en başından beri düşündükleri ile aynı olmadığını anlamadı. Ancak şunu vurguluyorum; herhangi bir savaş yine de müzakere masasında sona erecektir."

    İstanbul da ev sahipliği yaptı

    Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkesin sağlanması için Belarus’ta Gomel ve Brest şehirlerinde 3 defa, Türkiye’de İstanbul’da 1 defa yüz yüze müzakerelerde bulunmuştu.

    29 Mart’ta İstanbul’da gerçekleştirilen müzakerelerde ateşkesin sağlanması yönünde her iki taraf anlamlı bir ilerleme sağlamıştı.​​

    Ukrayna, Rusya ile müzakere sürecini askıya aldı #1


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