Ukrayna: Rusya ile olası müzakerede dikte edeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile yapılacak olası müzakerelerde Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgeler dahil dikte edeceği bir pozisyonda olacağını söyledi.

Rusya'nın ayrılıkçı bölgeleri ve NATO'ya üye olma girişimlerini bahane ederek Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaşın 4. günü. Rus birlikleri büyük ilerleme kaydetmiş gibi görünse de Ukrayna direnişini kıramadı.

4 bine yakın askerini ve birçok askeri aracını kaybeden Rusya ile müzakere isteyen Ukrayna cephesi, Rusya'nın kayıplarından cesaret alarak, bu kez kendilerinin üstün konumda olduğuna inanıyor.

"MÜZAKERE OLURSA ZAYIF BİR POZİSYONDA OLMAYACAĞIZ"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, TSN televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile ilgili müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'nın Rusya ile müzakere sürecine başlaması halinde zayıf bir pozisyonda olmayacağını savunan Podolyak, müzakere sürecinin olacağını, her savaşın müzakere süreci ile sona erdiğini ifade etti.

"AYRILIKÇI BÖLGELER DAHİL DİKTE EDECEĞİZ"

Podolyak, "Fakat bu müzakere sürecinde pozisyonlar başka olacak. Bu Ukrayna'nın dikte edeceği bir pozisyon olacak. Ukrayna, Donetsk ve Luhansk bölgeleri dahil sonra ne olacağına dair şartlar ileri sürecek." şeklinde konuştu.