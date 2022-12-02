Ukrayna: Rusya ile savaşta 10-13 bin asker kaybımız var

Ukrayna: Rusya ile savaşta 10-13 bin asker kaybımız var

Savaş süresinde Ukrayna'nın verdiği personel kayıpları hakkında açıklamalarda bulunan Podolyak, tahmini olarak 10-13 bin asker kaybının olduğunu söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, şubat ayından bu yana devam ediyor…

Ukrayna ordusunun bu süreçte verdiği kayıplar hakkında, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nda ve Devlet Başkanlığı'nda kayıplarla ilgili tahmini verilerin bulunduğunu belirten Podolyak, "Verilere göre 10 ile 13 bin arasında asker kaybı var.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna, Von der Leyen’in kayıplarla ilgili paylaşımını doğrulamamıştı

AA’nın haberine göre; Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından Ukrayna'da Rusya'ya karşı devam eden savaşla ilgili görüntülü mesaj yayınladı.

Von der Leyen, "Şimdiye kadar 20 binden fazla sivilin ve 100 binden fazla Ukrayna ordusu mensubunun öldürüldüğü tahmin ediliyor." demişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, von der Leyen'in Ukrayna'nın kayıplarıyla ilgili açıklamasını doğrulamamıştı.

Resmi rakamlar açıklanmadı

Daha sonra Ursula von der Leyen'in videosu, Ukrayna'nın kayıplarıyla ilgili kısım çıkartılarak yeniden yayınlanmıştı.

Ukrayna ordusu, can kayıplarıyla ilgili henüz resmi bir rakam açıklamadı.