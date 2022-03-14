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    Ukrayna: Rusya Suriye'den binden fazla paralı asker topladı

    Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Suriye’den binden fazla paralı asker topladığını ve bu askerlerden 400’ünün Ukrayna sınırına konuşlandırıldığını iddia etti.
    • İHA
    • 14.03.2022 - 22:59
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    Ukrayna: Rusya Suriye'den binden fazla paralı asker topladı

    Rusya’nın geçtiğimiz günlerde Suriye’den 16 bin paralı askerin Ukrayna’ya getirilebileceğini açıklanmasının ardından Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Suriye’den binden fazla paralı asker topladığını ve bu askerlerden 400’ünün Ukrayna sınırına konuşlandırıldığını iddia etti.

    "SURİYE'DE PARALI ASKER ALIM MERKEZLERİ AÇILDI"

    Bakanlığın açıklamasında, “Elde edilen bilgilere göre son günlerde binden fazla kişi kadroya alındı. Suriye'de paralı asker alım merkezleri açıldı. Yaklaşık 400 kişi Rusya'ya geldi. Rostov (Rusya) ve Gomel (Belarus) bölgelerinde, Ukrayna sınırı yakınlarında kamplar oluşturuldu” denildi.

    Ukrayna: Rusya Suriye den binden fazla paralı asker topladı #1


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