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Ukrayna: Rusya Suriye'den binden fazla paralı asker topladı

Ukrayna: Rusya Suriye'den binden fazla paralı asker topladı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Suriye’den binden fazla paralı asker topladığını ve bu askerlerden 400’ünün Ukrayna sınırına konuşlandırıldığını iddia etti.