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    Ukrayna: Rusya, Ukrayna’nın doğusunda saldırıya hazırlanıyor

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk bölgeleri ile Mariupol şehrinde tam kontrolü sağlamak için Ukrayna’nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlandığını bildirdi.
    • AA
    • 07.04.2022 - 00:55
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 00:56
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    Ukrayna: Rusya, Ukrayna’nın doğusunda saldırıya hazırlanıyor

    Genelkurmaydan yapılan açıklamada, 6 Nisan akşamı verilerine göre Rusya’nın kaybettiği asker sayısının 18 bin 600 olarak güncellendiği belirtildi.

    Rus ordusunun gün içinde 6 yerleşim birimine düzenlediği saldırı operasyonunun başarısız olduğu ifade edilen açıklamada, Ukrayna askerlerinin Herson bölgesindeki Osokarovka yerleşim biriminin kontrolünü geri aldığı kaydedildi.

    "Rusya Ukrayna'nın doğusunda taarruza hazırlanıyor"

    Açıklamada, Rusya’nın Donetsk ile Luhansk bölgesi ve Mariupol şehri üzerinde tam kontrolü sağlamak için Ukrayna’nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlık çabalarını sürdürdüğü bildirildi.

    Ukrayna: Rusya, Ukrayna’nın doğusunda saldırıya hazırlanıyor #1


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