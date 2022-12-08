Ukrayna: Rusya, Zaporijya halkını askere almayı planlıyor

Kiev'den yapılan açıklamada, bölge sakinlerinin seferber edilmesinin planlandığı belirtildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Zaporijya halkıyla ilgili bir iddia ortaya attı.

Rusya'nın, bölge halkını askere almayı planladığı öne sürüldü.

Zaporijya'da seferberlik söylentisi

Yapılan açıklamada, "Rus işgalciler, mevcut kayıpları telafi etmek için Zaporijya bölgesinin geçici olarak işgal edilmiş topraklarındaki yerel sakinleri seferber etmeyi planlıyor." denildi.

Melitopol şehrinin hedef alındığı belirtilerek, askerlik çağındaki erkeklerin "yakın gelecekte askeri komiserliğe gelmeleri" gerekeceğini iddia edildi.

Putin'in nükleer mesajı: Delirmedik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna üzerindeki nükleer savaş tehdidinin büyüdüğünü söylemiş, ancak Rusya'nın ilk vuracak taraf olmayacağını belirtmişti.

Putin, "Delirmedik, nükleer silahların ne olduğunun farkındayız." şeklinde konuşmuştu.

Rus lider, Ukrayna savaşının ilk aşamalarında stratejik nükleer kuvvetlerini yüksek alarm durumuna geçirmişti.