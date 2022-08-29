Petrol
99.89
0.89%
Euro
18.0769
-0.11%
Dolar
18.1861
0.12%
Altın
1.006
-0.93%
Borsa
3142
-0.13%
Bitcoin
365.416
-1.32%
BTXN Coin
4.36
-5.21%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Ukrayna: Rusya, Zaporijya nükleer santrali yakınlarını vurdu

    Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın, Zaporijya nükleer santralinin yanındaki Energodar bölgesini vurduğu ifade edildi.
    • 29.08.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 11:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna: Rusya, Zaporijya nükleer santrali yakınlarını vurdu

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat tarihinden beri devam ediyor.

    Öte yandan Ukrayna ordusu, Rusya’nın Zaporijya nükleer santralinin yanındaki Energodar bölgesini vurduğunu duyurdu.

    "Can kayıpları ve yıkımın boyutuna ilişkin bilgiler netleştiriliyor"

    Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, "Energodar'da patlama. Rus güçleri şehrin yerleşim bölgelerini bombalıyor. Sivillerin arabaları ve evleri yanıyor. Binanın dairelerinden birinin isabet aldığı düşünülüyor. Can kayıpları ve yıkımın boyutuna ilişkin bilgiler netleştiriliyor." denildi.

    Ukrayna: Rusya, Zaporijya nükleer santrali yakınlarını vurdu #1

    Zelensky şantaj demişti

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Zaporijya ve çevresinde yapılan saldırıları "şantaj" olarak değerlendirmişti.

    İHA'nın haberine göre; Zelensky, “Nükleer santral bombardımanı ile sürekli provokasyonlar düzenliyorlar, devletimize ve tüm özgür dünyaya daha da şantaj yapmak için ek güçlerini bu yöne çekmeye çalışıyorlar.

    Santrale ateş açan ya da santrali bir kalkan olarak kullanan her Rus askeri, istihbaratımız, gizli servisimiz, ordumuz için özel bir hedef haline geldiğini anlamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

    Ukrayna: Rusya, Zaporijya nükleer santrali yakınlarını vurdu #2

    Ukrayna: Rusya, Zaporijya nükleer santrali yakınlarını vurdu #3


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!

    Android 13 tabanlı One UI 5.0, yakında Samsung modellerine geliyor
    Teknoloji

    Android 13 tabanlı One UI 5.0, yakında Samsung modellerine geliyor

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 10 daimi işçi istihdam edecek
    Gündem

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 10 daimi işçi istihdam edecek

    Görüş Bildir