Ukrayna: Rusya, Zaporijya nükleer santrali yakınlarını vurdu

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın, Zaporijya nükleer santralinin yanındaki Energodar bölgesini vurduğu ifade edildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat tarihinden beri devam ediyor.

Öte yandan Ukrayna ordusu, Rusya’nın Zaporijya nükleer santralinin yanındaki Energodar bölgesini vurduğunu duyurdu.

"Can kayıpları ve yıkımın boyutuna ilişkin bilgiler netleştiriliyor"

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, "Energodar'da patlama. Rus güçleri şehrin yerleşim bölgelerini bombalıyor. Sivillerin arabaları ve evleri yanıyor. Binanın dairelerinden birinin isabet aldığı düşünülüyor. Can kayıpları ve yıkımın boyutuna ilişkin bilgiler netleştiriliyor." denildi.

Zelensky şantaj demişti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Zaporijya ve çevresinde yapılan saldırıları "şantaj" olarak değerlendirmişti.

İHA'nın haberine göre; Zelensky, “Nükleer santral bombardımanı ile sürekli provokasyonlar düzenliyorlar, devletimize ve tüm özgür dünyaya daha da şantaj yapmak için ek güçlerini bu yöne çekmeye çalışıyorlar.

Santrale ateş açan ya da santrali bir kalkan olarak kullanan her Rus askeri, istihbaratımız, gizli servisimiz, ordumuz için özel bir hedef haline geldiğini anlamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.





