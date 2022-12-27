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    Ukrayna, Rusya'nın BMGK üyeliğinden çıkarılmasını istedi

    Ukrayna, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) ve genel olarak BM'den çıkarılması için gereken yasal adımların atılması çağrısında bulundu.
    • 27.12.2022 - 04:23
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    Ukrayna, Rusya'nın BMGK üyeliğinden çıkarılmasını istedi

    Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sürerken Ukrayna tarafından farklı istekler gelmeye devam ediyor.

    Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasının ardından Rusya'nın, dönemin lideri Boris Yeltsin'in çabalarıyla "yasa dışı" olarak BMGK üyesi olduğu savunuldu.

    "Rusya Federasyonu'nun eylemleri barışçıl kavramına aykırıdır"

    Açıklamada, Rusya Federasyonu'nun, BM Şartı tarafından tanımlanan prosedürleri atlayarak BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olduğu belirtildi.

    Rusya'nın bir BM üyesine yakışmayan saldırı politikası yürüttüğü vurgulanan açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun eylemleri barışçıl kavramına aykırıdır." denildi.

    "Rusya BMGK üyeliğinden çıkarılsın" isteği

    Açıklamada, Rusya'nın, 2014'ten itibaren bugüne kadar Ukrayna'nın bazı bölgelerini yasa dışı olarak ilhak ettiği, 24 Şubat'tan itibaren ise Ukrayna'ya saldırdığı vurgulanarak, "Rusya Federasyonu'nun uluslararası barış ve güvenliğe karşı işlediği suçların coğrafyası Ukrayna sınırlarının çok ötesine uzanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

    AA'nın haberine göre Rusya'nın, 1991'den bu yana BMGK'nin kararlarını 31 kez veto ettiği aktarılan açıklamada, Rusya'nın BMGK ve genel olarak BM'den çıkarılması için gereken yasal adımların atılması için BM üyesi ülkelere çağrıda bulunuldu.

    Ukrayna, Rusya nın BMGK üyeliğinden çıkarılmasını istedi #1


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