Ukrayna, Rusya'nın füzeli saldırı anını yayınladı Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’ya ait Shahed tipi insansız hava araçlarının havada imha edildiği anlara ilişkin görüntüleri ortaya çıkardı.

DHA

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan savaş halen devam etmekte.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya dün gece Harkiv, Herson, Mıkolayiv ve Odesa bölgeleri başta olmak üzere birçok kente yönelik 16 füze saldırısı düzenledi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’ya ait Shahed tipi insansız hava araçlarının havada imha edildiği anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

"Kiev'i hedef aldı"

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dün gece 35 Rus insansız hava aracından 35'i düşürüldü. Bunlardan 30'u Kiev'i hedef aldı” denildi.

Ayrıca, Ukraynalı askerlerin bulunduğu mevzilere ve meskun mahallelere yönelik 61 hava saldırısı ve 52 düşman saldırısının kayıt altına alındığı ifade edildi.