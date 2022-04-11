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    Ukrayna, Rusya'nın İHA ile Mariupol'a zehirli madde attığını iddia etti

    Ukrayna'nın Özel Harekat Taburu Azak, Rus birliklerinin insansız hava aracı ile Mariupol'a menşei bilinmeyen zehirli bir madde attığını duyurdu.
    • AA
    • 11.04.2022 - 23:23
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 23:25
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    Ukrayna, Rusya'nın İHA ile Mariupol'a zehirli madde attığını iddia etti

    Azak Taburu'ndan yapılan açıklamada, saldırının yaklaşık 1 saat önce meydana geldiği belirtildi.

    "İHA ile bilinmeyen zehirli madde atıldı"

    İHA'nın haberine göre açıklamada, "Rus işgal birlikleri, düşman İHA'sıyla Mariupol kentinde Ukrayna ordusu ve sivillerine yönelik henüz menşei bilinmeyen zehirli bir madde attı." ifadesi yer aldı.

    Söz konusu saldırı sonrası yaralanan insanlarda solunum yetmezliği tespit edildiği vurgulanan açıklamada, zehirli maddenin etkilerinin araştırıldığı kaydedildi.

    Ukrayna, Rusya nın İHA ile Mariupol a zehirli madde attığını iddia etti #1


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