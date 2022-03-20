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    Ukrayna: Rusya'nın ilerleyişi durduruldu

    Zelensky'nin danışmanı, Rus güçlerinin Ukrayna topraklarındaki varlığına ilişkin son durumu paylaştı.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.03.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 20.03.2022 - 17:04
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    Ukrayna: Rusya'nın ilerleyişi durduruldu

    İngiltere askeri istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki ilerleyişinin "tüm cephelerde büyük ölçüde" durdurulduğunu açıklamıştı.

    Bu duruma ilişkin benzer bir açıklama Ukrayna'dan da yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rusya'nın tüm cephelerde ilerleyişinin durdurulduğunu belirtti.

    "İLERLEYİŞ YOK, GÜÇLERİ KALMADI"

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 25'inci gününü değerlendiren Arestoviç, "Rusya'nın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu. Rus tarafının bu gidişatı tersine çevirecek gücü kalmadı." dedi.

    "BİZ ÇARPIŞMAYI DAHA İYİ YAPIYORUZ"

    Tarafların bu arada yeni taktik eylemler içinde olduğunu belirten Arestoviç, "Karşılıklı çarpışmalar sürüyor ama biz çarpışmayı daha iyi yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Arestoviç ayrıca, Rusya'da askeri personele yönelik baskıların başladığını söyledi.

    Ukrayna: Rusya nın ilerleyişi durduruldu #1

    "KOMUTANLAR KORKAKLIKLA SUÇLANIYOR"

    Aynı yetkili, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin teftişlerinin sonucunda ordudaki komutanların bile korkaklık ve karakter zayıflığı ile suçlanmaya başladığını ifade etti.

    İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna direnişi sağlam ve iyi koordine edilmiş durumda." denilmişti.

    Ukrayna: Rusya nın ilerleyişi durduruldu #2

    Ukrayna: Rusya nın ilerleyişi durduruldu #3


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