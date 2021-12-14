Ukrayna: Rusya'nın işgal girişiminde, 5 milyon Ukraynalı mülteci olabilir

Savunma Bakan Reznikov, sınırda yaklaşık 100 bin Rus birliği olduğunu ve Rus işgali söz konusu olduğunda 5 milyon Ukraynalının mülteci olabileceğini söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Politico'ya verdiği röportajda, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinden beri Rusya'nın Ukrayna sınırlarına daha fazla birlik gönderdiğine dikkati çekti.

Reznikov, Rusya'nın olası işgal girişiminde 5 milyon Ukraynalının mülteci olabileceğini bildirdi.

Ayrıca Reznikov, Ukrayna sınırlarında şu an yaklaşık 100 bin Rus birliği olduğunu aktardı. İşgal girişiminin iki taraf için bir felaket olacağını belirten Reznikov, bu durumda iki tarafın pek çok kayıp vereceğini söyledi.

‘15 NÜKLEER SANTRAL TEHLİKEYE GİREBİLİR’

Reznikov, 5 milyon Ukraynalının mülteci olabileceğini ifade etmesinin yanı sıra, ülkedeki 15 nükleer santralin de tehlikeye gireceğini vurguladı.

‘SAVAŞ OLURSA, AVRUPA’YA SIÇRAR’

Putin için Ukrayna'nın son hedef olmadığını düşündüğünü aktaran Reznikov, savaş olursa bunun Avrupa'ya da sıçrayacağını iddia etti.