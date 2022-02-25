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    Ukrayna: Rusya 30'dan fazla tank, 130 zırhlı araç, 7 uçak kaybetti

    Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy Rusya'nın ülkesine karşı kayıplarının ilk günde 30'dan fazla tank, 130 zırhlı araç, 7 uçak ve 6 helikopter olarak tahmin edildiğini açıkladı.
    • AA
    • 25.02.2022 - 03:58
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 04:03
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    Ukrayna: Rusya 30'dan fazla tank, 130 zırhlı araç, 7 uçak kaybetti

    Zalujnıy, Facebook'tan yaptığı açıklamada, bu zorlu saatler boyunca "düşmanın" ele geçirme planlarına ulaşamadığını bildirdi.

    "UKRAYNA ORDUSU SAVAŞMAYA DEVAM EDİYOR"

    Rusya'nın ülkesine karşı kayıplarının ilk günde 30'dan fazla tank, yaklaşık 130 zırhlı araç, 7 uçak ve 6 helikopter olarak tahmin edildiğini belirten Zalujnıy, Ukrayna ordusunun Harkiv, Herson, Sumi, Ahtırku ve Siverske bölgelerinde savaşmaya devam ettiğini aktardı.

    Ukrayna: Rusya 30 dan fazla tank, 130 zırhlı araç, 7 uçak kaybetti #1

    Ukrayna: Rusya 30 dan fazla tank, 130 zırhlı araç, 7 uçak kaybetti #2


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