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    Ukrayna, Rusya’nın Kırım’da asker alımı kararını kınadı

    Rusya’nın Kırım’da asker alımı yapma kararına ilişkin Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada karar kınanırken, uluslararası hukukun ihlal edildiğinin altı çizildi.
    • İHA
    • 02.04.2021 - 14:04
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    Ukrayna, Rusya’nın Kırım’da asker alımı kararını kınadı

    Rusya, yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım topraklarında asker alımı yapılmasına karar verdi.

    Bu kadar Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından tepkiyle karşılandı.

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'nın Yarımada'da gerçekleştirdiği askere alımı kınadığı belirtildi.

    "SAVAŞ SUÇU İŞLENDİ"

    Ukrayna vatandaşlarının askere alınması ile savaş suçu işlendiği ifade edildi.

    Uluslararası hukuku ve 1949 4. Cenevre Konvansiyonu'nun ihlal edildiği vurgulandı.

    28 BİN KİŞİ ALINDI

    Rusya'nın 2015'ten bu yana 12 kez alım yaparak 28 bin kişiyi yasa dışı olarak silah altına aldığının altı çizilirken, 1 Nisan’da bir alımın daha başladığı hatırlatıldı.

    Ukrayna, Rusya’nın Kırım’da asker alımı kararını kınadı #1

    “HUKUK İHLALLERİNİ BELGELEMEYE DEVAM EDECEK”

    Açıklamada uluslararası topluma, Rusya'ya siyasi ve diplomatik baskıyı artırma çağrısı yapıldı. Ukrayna'nın Rusya'nın uluslararası hukuku ihlallerini belgelemeye devam edeceği kaydedildi.

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