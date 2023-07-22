Ukrayna, Rusya'nın mühimmat deposunu İHA ile vurdu İki ülke arasından yaşanan savaş devam ederken Ukrayna'nın Rusya mühimmat deposuna İHA ile yaptığı saldırıda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

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DHA

Ukrayna ve Rusya arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş sürüyor.

İki ülke arasında binlerce sivil hayatını kaybetti.

Binlerce vatandaş ise yurdunu terk etmek zorunda kaldı.

Savaş devam ederken Ukrayna, Kırım’da Rusya’ya ait mühimmat deposunu vurdu.

"İlk verilere göre can kaybı yaşanmadı"

Rusya’nın Kırım Valisi Sergey Aksyonov, "İlk verilere göre can kaybı yaşanmadı" ifadelerini kullandı.

Patlama meydana geldi

Rusya’nın Kırım Valisi Sergey Aksyonov, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın İHA ile yaptığı saldırıda mühimmat deposunu vurduğunu ve patlama meydana geldiğini duyurdu.

"Herhangi bir can kaybı yaşanmadı"

Aksyonov, şu ifadeleri kullandı:

İlk verilere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Acil durum bölgesinden 5 kilometrelik bir yarıçap içindeki nüfusun geçici konaklama noktalarına tahliye edilmesine karar verilmiştir.



Riskleri en aza indirmek için Kırım demiryolu trafiğinin de askıya alınmasına karar verilmiştir. Acil durumun sonuçlarının kısa sürede ortadan kaldırılacağını umuyoruz.

Patlama anı paylaşıldı

Ukrayna hükümetine bağlı Ukrayna Ulusal Direniş Merkezi, patlamalar sonrası dumanların yükseldiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.