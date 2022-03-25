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    Ukrayna saflarında savaşan Amerikalı askerler kameraya yansıdı

    Amerikalı askerler Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında Ukrayna ordusu için savaşırken görüntülendi.
    • İHA
    • 25.03.2022 - 01:23
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 01:27
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    Ukrayna saflarında savaşan Amerikalı askerler kameraya yansıdı

    Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 30 gündür devam ediyor.

    UKRAYNA SAFLARINDA SAVAŞAN AMERİKALI ASKERLER

    Dünyanın birçok ülkesinden insanlar Ukrayna’ya gelerek Ukrayna ordusu saflarında Rusya karşısında savaşıyor.

    Amerikalı askerlerin Kiev yakınlarındaki bir köyü Rus askerlerinden arındırma operasyonuna katılma anları Ukrayna basınına yansıdı.

    Başkent savunmasında yer alan Amerikalı askerlerin gayet rahat tavırları da görüntülere yansıdı.

    Ukrayna saflarında savaşan Amerikalı askerler kameraya yansıdı - Video

    Ukrayna saflarında savaşan Amerikalı askerler kameraya yansıdı #1

    Ukrayna saflarında savaşan Amerikalı askerler kameraya yansıdı #2

    Ukrayna saflarında savaşan Amerikalı askerler kameraya yansıdı #3

    Ukrayna saflarında savaşan Amerikalı askerler kameraya yansıdı #4


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